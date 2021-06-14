HARTUM - Sudan Sulama Bakanı Abbas, Etiyopya ile baraj krizinde 'askeri çözüme ihtimal vermediklerini' bildirdi
HARTUM - Sudan Sulama Bakanı Abbas, Etiyopya ile baraj krizinde "askeri çözüme ihtimal vermediklerini" bildirdi
: - Basın toplantısından detaylar - Sudan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Yasir Abbas'in açıklamasıHARTUM (AA) - Sudan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Yasir Abbas, bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda "askeri çözüme ihtimal vermediklerini" söyledi.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Abbas, " Sudan 'a sağlayacağı faydalardan dolayı Hedasi Barajı'nı destekliyoruz ama barajın dolumu ve işletilmesi konusunda bağlayıcı, yasal bir anlaşma olmadan bu faydalar zarara dönüşecek." diye konuştu.
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