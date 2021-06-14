Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
HARTUM - Sudan Sulama Bakanı Abbas, Etiyopya ile baraj krizinde 'askeri çözüme ihtimal vermediklerini' bildirdi

HARTUM - Sudan Sulama Bakanı Abbas, Etiyopya ile baraj krizinde 'askeri çözüme ihtimal vermediklerini' bildirdi

HARTUM - Sudan Sulama Bakanı Abbas, Etiyopya ile baraj krizinde "askeri çözüme ihtimal vermediklerini" bildirdi

: - Basın toplantısından detaylar - Sudan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Yasir Abbas'in açıklamasıHARTUM (AA) - Sudan Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Yasir Abbas, bölge ülkeleri arasında siyasi krize yol açan, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı konusunda "askeri çözüme ihtimal vermediklerini" söyledi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'da yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Abbas, " Sudan 'a sağlayacağı faydalardan dolayı Hedasi Barajı'nı destekliyoruz ama barajın dolumu ve işletilmesi konusunda bağlayıcı, yasal bir anlaşma olmadan bu faydalar zarara dönüşecek." diye konuştu.

Bild Basın Toplantısı Toplantı 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement