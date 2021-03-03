Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Haramidere TEM Bağlantı yolunda can pazarı: 5 yaralı

- Haramidere TEM Bağlantı yolunda can pazarı: 5 yaralı

Havadan olay yeri ve trafikten görüntü

Hastane Ticari Araç Sağlık Ekipleri Kamyon Şoförü 

-Yaralıların yerde yatması
-Sıkışan kamyon şoförü kurtarılması
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL )-Oluşan trafik havadan görüntülendi İSTANBUL

- Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda biri kamyon toplam 4 aracın karıştığı sıkışmalı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası adeta can pazarının kurulduğu TEM otoyolu Bahçeşehir ve Beylikdüzü istikametinde duran trafik drone ile havadan görüntülendi. Kaza, saat 14.00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç ile hususi araç Beylikdüzü istikametine seyir halindeyken şerit değiştirme sırasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç bariyerleri aşarak Bahçeşehir istikametine geçti. Hafif ticari aracın bir diğer hususi araca ardından da kamyona çarpmasıyla kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarıldı. 4 araçta bulunan toplam 5 yaralı sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik durma noktasına gelirken yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi. (MD-HK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı