Hamdi Yılmaz: 'İkinci yarı hakimiyetimizde olan maçı gol atarak süsleyemedik'



- Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, Bandırmaspor karşısında ikinci yarı hakimiyet kurdukları maçı gol atarak süsleyemediklerini ifade etti.

TFF 1.Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda karşılaştığı R.H. Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugün Bandırmaspor ile oynadığımız maçta kafadan başladığımız 11'lerde Bandırmaspor iyi bir başlangıç yaptı. Eksik kaldıktan sonra da tabi bizim üstünlüğümüz tamamen elimizdeydi. İyi pas yaptık, iyi oynadık fakat dokunuşları, son vuruşları iyi yapamazsanız ve devreyi de öyle kapatırsanız ikinci yarıya daha dikkatli çıkmak zorunda kaldık. İkinci yarı hakimiyetimizde olan bir maçı gol atarak süsleyemedik. Burada puanları iki takım da paylaşmış oldu. Bana göre futbolcularım iyi oynadı ama kaybettiğimiz iki puan var. Geçen hafta iki takım da puansız kapatmıştı. Puanları paylaştık. Bundan sonra Bandırmaspor'a başarılar diliyorum. Biz de Samsunspor maçı için en kısa zamanda hemen çalışmalarımıza başlayıp bundan sonraki maçları kendi lehimize çevirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.





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