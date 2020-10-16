Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye Arnavutköy'de cenaze namazı kıldırdı

- Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Arnavutköy’de cenaze namakı kıldırdı. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İstanbul’da hayatını kaybeden Mısırlı Mahed Jaber’in cenaze namazına katıldı. Arnavutköy Asri Mezarlığı’na defnedilen Jaber’in cenaze namazını Hamas lideri İsmail Heniye kıldırdı. Namazın kılınmasının ardından Jaber'in cenazesi toprağa verildi. (ÖFA
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