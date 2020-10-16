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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye Arnavutköy'de cenaze namazı kıldırdı

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye Arnavutköy'de cenaze namazı kıldırdı

Cenaze namazından görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Cenaze Cenaze Namazı 


- Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Arnavutköy’de cenaze namakı kıldırdı. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İstanbul’da hayatını kaybeden Mısırlı Mahed Jaber’in cenaze namazına katıldı.
Arnavutköy Asri Mezarlığı’na defnedilen Jaber’in cenaze namazını Hamas lideri İsmail Heniye kıldırdı. Namazın kılınmasının ardından Jaber'in cenazesi toprağa verildi.
(ÖFA
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