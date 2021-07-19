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Halı silkelerken yere düşen kadın hayatını kaybetti
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Halı silkelerken yere düşen kadın hayatını kaybetti

Halı silkelerken yere düşen kadın hayatını kaybetti

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Gesi 


- Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde evinin balkonundan halı çırparken dengesini kaybederek yere düşen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Sumak sokakta meydana gelmişti. İddialara göre evinin balkonuna çıkarak halıları çırpmak isteyen 25 yaşındaki Betül Dali dengesini kaybederek yere düşmüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kadın dün hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
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