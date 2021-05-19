HAKKARİ - Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
- Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum personeli ve sporcular'ın Merzan Futbol Sahası'nda bir araya gelmesi - Katılımcıların İstiklal Marşı'nı okumasıHAKKARİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Hakkari 'de de Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum personeli ve sporcular, Merzan Futbol Sahası'nda bir araya geldi.Dev Türk bayrağı açan personel ve sporcular, saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı seslendirdi.
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