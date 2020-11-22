HAKKARİ - Soylu: '(Husumetli iki ailenin barışı) Kan davasını geride bırakanlara selam olsun'
HAKKARİ - Soylu: "(Husumetli iki ailenin barışı) Kan davasını geride bırakanlara selam olsun" - Hakkari ’nin Geçitli köyünde husumetli iki ailenin barış programı - Programın yapılacağı alan - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun alana gelmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıHAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari ’nin Geçitli köyünde husumetli iki ailenin barış programında konuştu. (1)
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