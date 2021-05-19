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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HAKKARİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

HAKKARİ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Hakkari Valiliği önündeki tören - Katılımcılar - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ın günün anlam ve önemini belirten konuşması - Şiir okunması - Jimnastik gösterisi ve Reng - i Hakkari Sanat Topluluğunun gösteri ve müzik dinletisi - Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiHAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Atatürk Anıtına çelenk sundu.Yıldırım'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından şiirler okundu, jimnastik gösterisi yapıldı, Reng - i Hakkari Sanat Topluluğunca gösteri ve müzik dinletisi sunuldu.Kentte bu kapsamda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdiris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Kemal Kahraman, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Yarış Saygı Duruşu Siyasi Parti Sivil Toplum Öğrenciler 

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