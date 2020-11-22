Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Hafriyat tırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Hafriyat tırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangından detaylar

İlk Müdahale Bild Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de kum yüklü hafriyat tırının yanan lastikleri itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 EZ 003 plakalı tır, seyir halindeyken dorsesinin lastikleri yanmaya başladı.
Yangını gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yapıp itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle dorsede maddi hasar meydana geldi. (HA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement