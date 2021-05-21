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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Hafif ticari araç yakıt tankeriyle çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araç yakıt tankeriyle çarpıştı: 1 yaralı

Kaza yeri görüntüsü

Trafik Kazası Yakıt Tankeri Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Hafif ticari aracın görüntüsü
-Dorsesinden detay görüntüler
-Acil servis önünden detay görüntüler
-Ambulansın gelişinden detay

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Amasya’dan Taşova istikametine giden Mehmet Kargı idaresindeki 34 PS 7683 plakalı hafif ticari araç önünde seyir eden Adnan Kasmuş (36) idaresindeki 33 ARN 72 plakalı yakıt tankerine çarptı. Çarpma sonucu hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Hüsne Kargı (75) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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