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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hafif ticari araç refüje çarparak takla attı...3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Hafif ticari araç refüje çarparak takla attı...3 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

güvenlik kamerası

Hastane Güvenlik Kamerası Ticari Araç Polis Ekipleri Direksiyon 

-kaza yeri
-araçtan detay
-aracın çekici ile gitmesi
-ekiplerin çalışması

( ELAZIĞ )- Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi ELAZIĞ

- Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çaparak takla atması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu 7’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan 23 AB 882 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Hızını alamayan araç refüjdeki ağaçları devirerek karşı şeridi geçti ve takla attı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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