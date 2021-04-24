Güzelliği ile mest eden ters laleleri koparmanın cezası 80 bin lira

-Ters laleler ve çiçek açan ağaçlar

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( VAN -ÖZEL) VAN



- Van’ın Bahçesaray ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte doğa harikası ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler doyumsuz bir görüntü oluştururken, koparana 80 bin 465 lira para cezası uygulanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Bahçesaray ilçesinde doğa harikası bitkiler ortaya çıkmaya başladı.

Her yıl boy gösteren ve ağlayan gelin olarak adlandırılan eşsiz güzellik sunan ters laleler doyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Merkeze bağlı Doğanyayla (Arvas) Mahallesi’ndeki kabristanda doğal olarak yetişen ters laleler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Dağ, vadiler ve kabristanlarda yetişen ve eşsiz güzelliğiyle büyüleyen ters laleler mest eden görüntüler oluşturuyor. Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara ise ’biyolojik çeşitliliği tahrip etme’ suçundan 80 bin 465 lira para cezası uygulanıyor. (EKİP-ŞAK-Y)



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