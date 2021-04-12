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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gürültüye uyandı, aracını toprak altında görünce şok yaşadı

Gürültüye uyandı, aracını toprak altında görünce şok yaşadı

- Anayoldaki heyelan

Polis Polis Ekipleri 

-- Heyelanın meydana geldiği bölge
-- İş makinelerinin çalışması
-- Hasara uğrayan araçtan detaylar
-- Çetin Fidan ile röp.

( ZONGULDAK )- Heyelan ana yola indi mahalleye ulaşım sağlanamadı ZONGULDAK

- Zonguldak'ta sabah saatlerinde meydana gelen heyelan mahalle yolunu kapattı. Üzerine toprak yığılan bir araçta ise maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah 06.30 sıralarında bir evin bahçesinden kopan toprak yığını mahallenin anayoluna indi. Mahalleye ulaşım sağlanamazken yol kenarındaki bir araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve fen işleri ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Aracını toprağın altından zor kurtardığını söyleyen Çetin Fidan, "Sabah 06.00 civarında oldu. Sese uyandık. Herkes sese uyandı. Ben zaten uyanamadım. Komşular geldi kapıya. Senin araban göçüğün altında kaldı dediler. Daha önce belediyeye de bilgi verilmişti. Hava şartlarından dolayı hiç kimse bir şey yapamadı. Aracımda maddi hasar var. Yerinden oynatamadım. Komşular ile beraber çektik" diye konuştu.
(OA
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