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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakladı

Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakladı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Sparta Sağlık Ekipleri 

-Şüphelinin polis tarafından götürülüşü
-Ambulanstan görüntü
-Araçtan detay ve polisin incelemesi
-Detay görüntü

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta'da gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.Olay dün akşam saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 202. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Seydi Ali K., gürültü yaptığı gerekçesiyle alt komşusu Gökhan M. ile tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Seydi Ali K. elindeki bıçakla Gökhan M.’yi yaraladı. Yaralanan Gökhan M. otomobile binerek olay yerinden uzaklaşmak isterken, Seydi Ali K. araca saldırdı. Saldırı sonucu araçta da hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sol kalçasından bıçakla yaralanan Gökhan M.’ye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Daha sonra Gökhan M. tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Seydi Ali K. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Hastanede tedavisi devam eden Gökhan M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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