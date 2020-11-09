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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Gürcistan'da Azerbaycan’ın Bayrak Günü ve Şuşa’nın işgalden kurtarılması kutlandı

- Gürcistan'da Azerbaycan’ın Bayrak Günü ve Şuşa’nın işgalden kurtarılması kutlandı

-Kutlama etkinliğinden görüntüler

Şehit Vatansever Saygı Duruşu Başkent 

--Detay
--Tiflis’teki ekranlardan görüntüler

( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan’da Azerbaycan’ın Bayrak Günü ve Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa şehrinin Ermenistan işgalinden kurtarılması kutlandı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis’te bulunan Haydar Aliyev Parkı’nda Azerbaycan’ın Bayrak Günü ve Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa şehrinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılması kutlandı. Tiflis Mehmed Emin Resulzade Kültür Merkezi’nin organizesinde Azerbaycan Büyükelçiliği ve SOCAR’ın desteği ile düzenlenen kutlamalar, Azerbaycan Devlet Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Etkinlikte Azerbaycan uğuruna şehit olanların anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının açıldığı etkinliğe katılanlara Azerbaycan milli müziği ve şarkılarından oluşan mini konser verildi.
Çocuklar, parkta kurulan tablolara Azerbaycan bayrağının resimlerini çizdi. Tiflis’teki en büyük 9 ekrana ise Azerbaycan bayrağı yansıtıldı. Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçisi Faig Guliyev yaptığı konuşmada, katılımcıları çifte bayram münasebetiyle tebrik ederek, Gürcistan'daki soydaşlarında da yüksek vatanseverlik anlayışının sahip olduğunu ve çocuklarını da bu ruhta büyütmelerinin önemli olduğunu vurguladı.
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