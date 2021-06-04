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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür - Bakan Pakdemirli, Garibaşvili ile bir araya geldi

- Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür - Bakan Pakdemirli, Garibaşvili ile bir araya geldi

Pakdemirli ve Garibaşvili

İsaf Tarım Demirli Başkent Yazılı Açıklama 

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( TİFLİS ) - Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür- Bakan Pakdemirli, Garibaşvili ile bir araya geldi TİFLİS

- Gürcistan’a resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkenin Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Görüşmede Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki temaslarını sürdürüyor. Bakan Pakdemirli, mevkidaşı Levan Davitaşvili ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Hükümet Yönetimi binasında Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi. Gürcistan Hükümet Yönetimi’nin basın servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Garibaşvili, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyareti hatırlatarak, sıcak karşılaması ve üst düzey misafirperverliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Garibaşvili ayrıca, bu tür ziyaretlerin ülkeler arasındaki işbirliğinin kanıtı olduğuna dikkat çekti. Görüşmede tarım alanındaki işbirliği alanlarının yanı sıra ülkeler arasındaki ihracat ve ithalat göstergelerinin ve Türkiye'nin tarım alanında Gürcistan’a yaptığı yardımların da ele alındığı belirtildi. Görüşmenin sonunda Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'a yıllardır çeşitli alanlarda yardımlarda bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na (TİKA) teşekkür etti. Bakan Pakdemirli ve Başbakan Garibaşvili’nin görüşmesine, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitaşvili ve Türkiye’nin Gürcistan’daki Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan katıldı.

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