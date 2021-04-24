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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Günlük 100’ün üzerinde vaka olan Ereğli’de denetimler sıklaştı

Günlük 100’ün üzerinde vaka olan Ereğli’de denetimler sıklaştı

Trafik ekiplerinin araçları durdurması

Polis Hastane Sayılar Polis Ekipleri Trol 

-Sürücülerin izin belgelerinin kontrol edilmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde korona virüs hastalığından günlük vakalar yeniden artış gösterdi. Servis sayılarının arttığı şehirde denetimler sıklaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları bilgilendirmek ve riskli yerleri göstermek amacıyla yürürlükte olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Kdz. Ereğli ilçesi haritada kızarmaya başladı.
Kaymakam İsmail Çorumluoğlu dün yaptığı açıklamada, hastanelerde servis sayıları ve vefatların arttığına dikkat çekerek, günlük vaka sayılarının 120’yi geçtiğini söyledi.

23 Nisan Cuma gününü de içine alan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yaptı. 26 Nisan Pazartesi saat 05:00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında trafik ekipleri, sürücüleri tek tek durdurarak araç sürücüleri ve yanında yolcu olarak bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığını sorguladı. Öte yandan polis ekipleri, sürücülere maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da uyarılarda bulundu.
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