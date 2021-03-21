Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Güngören’de kavga esnasında çevredeki araçlara zarar veren şüphelilerden 1’i yakalandı

Güngören’de kavga esnasında çevredeki araçlara zarar veren şüphelilerden 1’i yakalandı

-Şahsın emniyetten çıkış görüntüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Akalan Kamera 


- Güngören’de geçtiğimiz günlerde birbiriyle kavga eden ve bu esnada çevrede bulunan araçlara da zarar veren şüphelilerden biri gözaltına alındı. Güngören Haznedar Mahallesi’nde 19 Mart günü 4 kişi kavga ederken, çevrede bulunan araçlara da zarar vermişti. Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince incelenen güvenlik kameraları ve mağdur şahıslardan alınan görüntüler sonucu olaya karıştığı tespit edilen şahıslardan T.O. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (Mİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement