Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı - Aile fotoğrafı - ANTALYA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıya katılan bakanları karşılaması ve birlikte fotoğraf çektirmesi - Katılımcılarla toplu fotoğraf çekimiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılan Dışişleri Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım