Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı - Aile fotoğrafı - ANTALYA

Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı - Aile fotoğrafı - ANTALYA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantıya katılan bakanları karşılaması ve birlikte fotoğraf çektirmesi - Katılımcılarla toplu fotoğraf çekimiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılan Dışişleri Bakanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

Toplantı Çekim 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı