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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
GÜMÜŞHANE - Örtü yangınında 3 hektarlık alandaki meyve ağaçları ile 4 metruk bina zarar gördü

GÜMÜŞHANE - Örtü yangınında 3 hektarlık alandaki meyve ağaçları ile 4 metruk bina zarar gördü

- Yangın alanı - Söndürme çalışmalarından detaylar - Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir'in açıklamaları Gümüşhane 'de çıkan örtü yangınında 3 hektarlık alandaki meyve ağaçları ile 4 metruk bina zarar gördüGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de yaklaşık 3 hektarlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.Torul ilçesinin Tufaniye Mahallesi'nde saat 15.00 civarlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle büyüyerek, 3 hektarlık meyvelik alanda etkili oldu.Yangına Torul Belediyesi ve Orman İşletme İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Kürtün, Özkürtün ve Gümüşhane belediyeleri ile orman işletme müdürlükleri ekipleri de müdahale etti.Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında meyve ağaçları zarar görürken, alandaki 4 metruk bina da kullanılamaz hale geldi.Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş ile olay yerine gelen Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Tufaniye Mahallesi'nde çıkan yangına ekiplerce müdahale edildiğini bildirdi.Rüzgarın etkisiyle yangının kısa sürede büyüdüğüne işaret eden Özdemir, "Yaklaşık 3 hektarlık bir alanda tarım arazilerimiz de yangından etkilendi. 4 metruk binamız kullanılamaz hale geldi. Yangın şu an için kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Torul'un yanı sıra Özkürtün, Kürtün, Gümüşhane ve Maçka ilçesine ait ekiplerimiz de yangına müdahale edip soğutma çalışmalarına katıldı.
" diye konuştu.

Tarım Bild Yangına Müdahale Trol 

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