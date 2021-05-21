Gümüşhane'de, nadir görülen 'paçalı baykuş' kayıt altına alındı
Gümüşhane 'de, nadir görülen "paçalı baykuş" kayıt altına alındı - Paçalı baykuş Gümüşhane 'de "paçalı baykuş" ekiplerce görüntülendiGÜMÜŞHANE (AA) - Türkiye'de daha önce sadece Bursa ve Bolu'da görülen "paçalı baykuş" Gümüşhane 'de görüntülendi.Kentte bir vatandaş yaralı baykuş yavrusunu Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) getirdi.Burada yavru baykuşun tedavisini yapan ekipler, kuşun nadir görülen "paçalı baykuş" olduğunu tespit ederek bulunduğu yerde doğaya bıraktı.Bölgedeki popülasyonu tespit için çalışma yürüten ekipler, yavru baykuşu doğaya bıraktıkları alanda daha önce sadece Bursa ve Bolu'da görülen "paçalı baykuş" türünü görüntüleyerek kayıt altına aldı."Paçalı baykuş" a ait görüntüler Gümüşhane DKMP Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
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