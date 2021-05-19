GÜMÜŞHANE - Cami şadırvanında emeklinin maaşını çalan hırsızlar polisten kaçamadı
- Caminin güvenlik kamerasından ve hırsızlık anı - Zanlıların emniyetten çıkışı Gümüşhane 'de cami şadırvanında emeklinin maaşını çalan hırsızlar polisten kaçamadı - Zanlıların "muslukçuluk" yöntemiyle bir kişinin maaşını çaldıkları anlar caminin güvenlik kamerasınca kaydedildiGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de bir kişinin emekli maaşını cami şadırvanında abdest alırken çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.Alınan bilgiye göre, emek maaşını almak için köyünden şehir merkezine gelen Zekeriya Şenel (69), maaşını çektikten sonra şehir merkezindeki Kemaliye Camii'ne geldi.Burada abdest almak için şadırvana inen Şenel, abdest aldıktan sonra gittiği pazarda bankadan çektiği emekli maaşının cebinde olmadığını farketti.Şenel'in başvurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemede Şenel'in yaklaşık 3 bin liralık emekli maaşının caminin şadırvanında "muslukçuluk" diye tabir edilen yöntemle ceketinin üstüne ceket konularak çalındığını belirledi.Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerasından kimliklerini belirledikleri A.Taşkın, (43), T. Çavuşoğlu (46) ve R. Çelik'in (54) camiden ayırıldığı aracı kameralardan takip ederek zanlıların Trabzon'un Aralıklı ilçesinde olduğunu tespit etti.Ekipler, zanlıları çaldıkları paralarla Araklı ilçesinde yakalayarak Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.Emniyetteki işlemlerini. ardından Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan A.Taşkın ile R. Çelik, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, T. Çavuşloğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Zanlıların "muslukçuluk" yöntemiyle para çaldıkları anlar caminin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, şahısların daha önceden benzer suçlardan sabıkalarının olduğu öğrenildi.
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