Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret etti

Gülüç Belediye Başkanı Demirtaş, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret etti

Gökhan Demirtaş açıklama

Alışveriş Tarım Allah Genel Başkan 

-Yakup Yılmaz açıklama

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Türk Metal Sendikası'nı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Yakup Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek başarılar diledi. Gülüç Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte yapılan ziyarette Demirtaş açıklamada bulunarak, “Gülüç Belediyesine vermiş olduğunuz desteklerden dolayı kendilerine minnettarım, şükranlarımı sunuyorum. Sendikacı arkadaşlarımıza şube başkanımıza ve temsilci arkadaşların canı gönülden güzel işler yapacağına inanıyorum. Gülüç Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yönetime gelen arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah utandırmasın, saygılar sunuyorum” İfadelerini kullandı. Sendika Başkanı Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Nazik ziyaretiniz için şahsım ve teşkilatımız adına, size ve meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bize bu görevi layık gören başta genel başkanım ve genel merkez yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Hepimize, camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel görevler yapmak nasip olsun.” Konuşmaların ardından heyet görüş alışverişinde bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Başbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu GörüşmesiBaşbakan Yıldırım-Kılıçdaroğlu Görüşmesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement