- Gözyaşı döken küçük 'Hiranur'a 'Vali amcadan' sürpriz ziyaret - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, eşi ile birlikte önceki gün kendisini görünce duygulanıp mutluluk gözyaşları döken 11 yaşındaki Hiranur'u ve ailesini evinde ziyaret etti -Z...

-Aileyle sohbet

-Çocuklarla hatıra fotoğrafının çekinmesi

-Çocuklara hediyelerin verilmesi

-Sırasıyla Hiranur ve Elazığ Valisi Erkaya Yırık röp

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) Gözyaşı döken küçük Hiranur'a 'Vali Amca'dan sürpriz ziyaret- Elazığ Valisi Erkaya Yırık, eşi ile birlikte önceki gün kendisini görünce duygulanıp mutluluk gözyaşları döken 11 yaşındaki Hiranur'u ve ailesini evinde ziyaret etti- Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Hiranur, Vali Yırık'ın bol bol fotoğrafını çekerken, özçekim yapmayı da ihmal etmedi ELAZIĞ



- Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, önceki gün bir program çıkışında kendisini görüp sohbet ettikten sonra mutluluk gözyaşı döken Hiranur ve ailesine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.Vali Erkaya Yırık, önceki gün kent merkezinde bir iş merkezinden çıkışta kendisine “Vali Amca” diye seslenen Hiranur (11) ve Miraç (9) Alataş kardeşlere kayıtsız kalmayıp onlarla sohbet etmiş, annelerini de telefonla aramıştı. Bu sırada Hiranur ise duygulanıp mutluluktan ağlamasıyla dikkat çekmişti. Vali Erkaya Yırık ile eşi Ayşe Yırık, bugün Hiranur ve Miraç kardeşleri Sarayatik Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. Burada aile ile bir araya gelen Yırık çifti, baba Özkan, anne Sinem ve çocukların dedesi Cahit Alataş'la görüştü. Yırık çifti, ziyarette çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Çocukların annesi Sinem Alataş ise Elazığ’a özgü kendi el emeği ile ürettiği oya yazmasını Ayşe Yırık'a hediye etti. Ağlaması ile dikkat çeken Hiranur ise evlerine sürpriz ziyaret yaparak gelen Yırık çiftini görünce ayrı bir mutluluk yaşayarak hem özçekim yaptı hem de bol bol fotoğraf çekti.“Ya Cumhurbaşkanı, ya Elazığ Valisi dedim o sırada heyecanlandım, duygulandım”Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten 11 yaşındaki Hiranur Alataş, “Kırtasiyeye giderken orada büyük bir araba vardı. Kardeşimle birlikte gitmiştik, polisler vardı. Ben kardeşime "ya Cumhurbaşkanı, ya Elazığ Valisi, ya da Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları' dedim. Ticaret Borsasına girdim, Elazığ Valisini gördüm. Kardeşim ilk başta inanmadı, ben vali olduğunu biliyorum, dedim. Ben oradaki polis ağabeyler bizlere oyuncak verdi. Ben de vali amca ile görüşmek istiyorum, dedim. Sonra bekledik ve oyuncakları da kendisi bize takdim etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Dün onu ilk defa görünce heyecanlandım, duygulandım. Bugün de evimize ziyarete geldiler. Geleceğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Aşağı karşılamaya gidecektim, hava soğuktu diye gidemedim. Ben de kapıda karşıladım. Çok mutlu oldum” dedi.

"Bizim burada bulunma sebebimiz, insanlarımıza hizmet"Hiranur ve Miraç ile aralarındaki sohbeti anımsatan Vali Erkaya Yırık, “Elazığ Ticaret Borası Başkanlığı ziyareti esnasında çıkışta iki çocuğun beni beklediğini gördüm. Hiranur ve Miraç, iki güzel çocuk. Merdivenleri inerken Hiranur, ‘Vali Erkaya Yırık Amca sen misin’ dedi.

Ben de ‘evet, benim’ dedim. Sonra ‘vali amca annem seninle telefonla görüşmek istiyor’ dedi.

Annesinin telefon numarasını verdi. O esnada annesi Sinem hanımı aradım ve öyle bir telefon görüşmesi oldu. Tabi sonrasında iki şirin çocuğun evine eşimle birlikte misafir olduk” diye konuştu.

Sürekli ev ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Vali Yırık, “Her hafta olmak üzere ailelerimizi ziyaretler yapıyoruz. Bazen depremzede ailelerimizi oluyor, bazen şehit ailelerimiz oluyor, bazen bir ilçede ihtiyaç sahibi ailelerimiz oluyor. Bu tür ziyaretleri mütemadiyen gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın şahsıma olan teveccühünden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman onlarla olduğumuzu onlara hadim bir insan olduğumu defaatle söylüyorum. Bizim burada bulunma sebebimiz, insanlarımıza hizmet. Elazığlılar, illerinin valisine bu bölgeye, bu millete hizmet eden insanları görmekten büyük keyif alıyorlar. Dolayısıyla böylesine güzel bir buluşma bugün de gerçekleşmiş oldu. Yavrularımız şahsında annesi Sinem hanımı, babası Özkan beyi tebrik ediyorum. Böyle güzel ve medeni cesareti ve girişken çocuklar yetiştirmişler. İnşallah bahtları açık olur” şeklinde konuştu.





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