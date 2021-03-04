Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gözaltına alınan FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü'nden detaylar

Hastane Mahrem Akalan Yakalama Kararı Akkale 

-Zanlıların Emniyet'ten çıkarılışı detay görüntüler
-Adliye Sarayı'ndan detaylar
-Zanlıların adliyeye getirilmesi detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)’ye yönelik Kars merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) “mahrem” yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkezli Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli ve Muş’ta düzenlenen eş zamanlı operasyon gözaltına alınarak Kars’a getirilen 1 yüzbaşı, 1 astsubay, 1 emekli astsubay, 1 ihraç askeri okul öğrencisi ve 1 doktor olmak üzere şüpheli 5 kişiden 3’ünün Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube’deki, işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler S.Ş., O.K. ve F.E. alınan güvenlik önlemleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarılarak önce sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye, ardından da adliyeye getirildi.
Adliyeye getirilen şüpheli 3 kişi hakim karşısına çıkarılacak. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.C. ve K.G.B.’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı