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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Gözaltına alınan 2 Rus gazeteci adliyeye sevk edildi

- Gözaltına alınan 2 Rus gazeteci adliyeye sevk edildi

Rus gazeteciler

Çekim Trol 

-Türk vatandaşı
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da İnsansız Hava Aracı

AR-GE merkezinin bulunduğu bölgeyi izinsiz şekilde görüntülerken gözaltına alınan 2 Rus gazeteci ve 1 Türk vatandaşı adliyeye sevk edildi. İnsansız Hava Aracı

AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf ile video çekiminin izin alarak yapıldığı bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden çıkartılarak önce sağlık kontrolüne götürüldü. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından ise Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. (EK-ÖFA
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