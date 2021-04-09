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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü.. O anlar kameraya yansıdı

Göz göre göre gelen kazada faciadan dönüldü.. O anlar kameraya yansıdı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI

Alışveriş Kurtarma Ekibi Güvenlik Kamerası Ticari Araç Özel Hastaneler 

-KAZANIN ARDINDAN MÜDAHALE CEP TELEFONU
-KAZANIN ARDINDAN ARAÇLAR VE KAZA YERİ DETAY

( ANTALYA ) - Kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarpan ticari araç fren yapmaya bile fırsat bulamadı ANTALYA

- Antalya'da ters yönden kavşağa girmek isteyen otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ters yönden kavşağa giren otomobil çarpmanın şiddetiyle refüjü aşıp karşı şeridin kaldırımında durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobil karşı şeride geçtiği sırada hareket halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, Manavgat ilçesi Sarılar Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun sağından ters yönde kavşağa girmeye çalışan Mahmut Sarı’nın kullandığı 07 ALR 542 plakalı Tofaş Kartal Marka otomobilin Muhittin Ersoy Bulvarında seyir halindeki Alican Sağır’ın kullandığı 07 AIY 756 plakalı ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Mahmut Sarı’nın kullandığı otomobil çarpışmanın şiddetiyle yaya geçidinden refüjü geçtikten sonra karşı şeridi de geçip kaldırımda durabildi. Otomobilde sıkışan sürücü Mahmut Sarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat’ta bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasında Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün markette alışveriş yaptıktan sonra kavşağa ters şeritten girmek için araçların geçmesini beklediği, hareket ettiği sırada hızla gelen ticari aracın otomobile çarparak yolun karşısına geçirdiği, karşı şeride geçen otomobilin hareket halindeki bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

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