Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Görevi başında fenalaşarak hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

-Cenaze namazından genel ve detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Cenaze Yangın Cenaze Namazı İtfaiye Eri Yangına Müdahale 


- Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen bir yangına müdahale ettiği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 53 yaşındaki İtfaiye Eri Bayram Koç, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Başkentin Sincan ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi’ndeki bir evde çıkan yangına müdahale ettiği sırada fenalaşarak Polatlı Devlet Hastanesine kaldırılan Temelli ve Polatlı istasyonu İtfaiye Eri Bayram Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat eden itfaiye eri için bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda cenaze töreni düzenlendi.
Törende, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Koç’un ailesi ve çalışma arkadaşları yer aldı. Okunan Kur’an’ın ve edilen duaların ardından Koç’un cansız bedeni kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Temelli Merkez Mezarlığı’na götürüldü. Tören öncesi vefat eden Koç’un ailesinin yanına giden Başkan Yavaş ise acılı aileye taziye dileklerini iletti. (ALİ-BC -
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı