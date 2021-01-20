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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Göktürk’te yeraltı kablolarında başlayan yangın park halindeki otomobili kül etti

Göktürk’te yeraltı kablolarında başlayan yangın park halindeki otomobili kül etti

-Cep telefonu-

Bild Kamera Harekete Geç Cep Telefonu 

-Otomobilin yanması
-Vatandaşların izlemesi
-İtfaiye ekiplerinin gelmesi
-Patlama yaşanması
-Yangına müdahale edilmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- İstanbul’da korkutan patlama kamerada- Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri patlama sonucu ölümden döndü İSTANBUL

- Göktürk’te gece saatlerinde yeraltı kablolarında başlayan yangın park halindeki otomobili yakarak kül etti. Korku dolu anlar kameralara yansırken, olaya müdahale etmeye gelen itfaiye ekipleri yaşanan patlama sonucu ölümden döndü. Olay, önceki gün saat 03.09 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Hacı Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yeraltı kablolarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine bir binanın önünde park halinde olan otomobilde alev aldı. İtfaiye ekipleri ölümden döndü Aracın alev alev yandığı olayda korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın müdahale etmek için harekete geçmeye başladı.
Tam o esnada otomobilde bir patlama meydana geldi. Patlamadan kimse yara almadı. Paniği yaşandığı olay ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DCC-YM-
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