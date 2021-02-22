GİRESUN - Vali Ünlü, artan koronavirüs vakalarına karşı vatandaşları uyardı
- Vali Enver Ünlü'nün vatandaşlara uyarılarda bulunması - Vali Ünlü'nün bir engelli annesi ile görüşmesi - Gazi Caddesi'ne HES kodu ile giriş uygulamasıGİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, koronavirüs vakalarının çok yüksek çıkması üzerine sokakları dolaşarak vatandaşları uyardı.Nüfusa düşen Kovid - 19 vaka oranı en yüksek seyreden 4. il olan Giresun 'da, Atatürk Meydanı'ndaki banklara oturarak vakit geçirenlere sosyal mesafe kuralını hatırlatan Ünlü, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Daha sonra HES kodu ile Gazi Caddesi'ne giriş yapan Vali Ünlü, buradaki esnaf ile görüştü, sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında duyarlı olmalarını istedi.Ünlü, caddede gördüğü yaşlı vatandaşları maske konusunda uyardı, dışarıda çok bulunmamaları ve aşı yaptırmaları gerektiğini belirtti. Ünlü, ardından Orhan Yılmaz Caddesi ve Malpazarı mevkilerinde de vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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