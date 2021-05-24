GİRESUN - Boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptı
- Kamyonun çarptığpı bina - Kazanın meydana geldiği oto galeri - Kaza yapan kamyon - Binada oluşan hasar Giresun 'da boş LPG tüpü taşıyan kamyon oto galeriye çarptıGİRESUN (AA) - Giresun 'un Eynesil ilçesinde boş LPG tüpü taşıyan kamyonun oto galeriye çarptığı kazada hasar oluştu.Trabzon - Giresun kara yolu Altınlı Mahallesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 08 K 0108 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki 5 katlı bir apartmanın altında bulunan oto galeriye çarptı.Yaralananın olmadığı kazada, oto galeri ile bina önündeki araçlarda hasar meydana geldi.Kamyonun boş LPG tüpü taşıması nedeniyle bina, bir süreliğine tedbir amaçlı boşaltıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım