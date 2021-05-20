Giresun’a acil iniş yapan helikopterde 6 personel olduğu öğrenildi... Helikopterin inme anı kameraya yansıdı

- Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait helikopter arıza nedeniyle Giresun’un Tirebolu ilçesine acil iniş yaptı. Edinilen bilgilere göre, Azerbaycan’ dan Merzifon’a giden Mİ-17 tipi helikopter motor arızasından dolayı içinde bulunan 6 personel ile Tirebolu-Yalıköy sahil mevkiine zorunlu iniş yaptı. Helikopter mürettebatında herhangi bir yaralanma olmadı öğrenildi.
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