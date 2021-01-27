Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Girdiği evden 200 bin TL’lik ziynet eşyası çalan suç makinesi yakalandı

Girdiği evden 200 bin TL’lik ziynet eşyası çalan suç makinesi yakalandı

-Şahsın adliyeye sevk edilmesi

Ziynet Eşyası Akalan 

--Adliyeden arşiv detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde girdiği evden 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın, gözaltına alındı. Tutuklanan şahsın 30 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Olay, 18 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, girdiği evden 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs, kayıplara karıştı. Vatandaşın şikayeti üzerine, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, eve giren şahsın Ö.G. isimli kadının olduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Ö.G. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ö.G.’nin farklı suçlardan 30 adet suç kaydının olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement