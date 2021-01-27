-Cenazenin uçaktan indirilmesi

-Merhumun ailesi ve yakınlarından görüntüler

-Cenazenin arabaya bindirilmesi

-Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva açıklama

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( BAKÜ ) - Gine Körfezi’nde Nijeryalı korsanların öldürdüğü Azerbaycanlı İsmailov’un cenazesi Bakü’ye getirildi BAKÜ



- Gine Körfezi açıklarında korsanların saldırısına uğrayan Mozart adlı geminin öldürülen mürettebatı Azerbaycanlı mühendis Ferman İsmailov’un cenazesi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye getirildi.

Mozart adlı gemiye, 23 Ocak’ta Gine Körfezi açıklarında seyrederken korsanlar saldırmıştı. Saldırı sırasında geminin ikinci mühendisi Ferman İsmailov çıkan arbedede öldürülmüştü. Azerbaycan uyruklu İsmailov’un cenazesi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nın kargo terminaline ulaştı. Türk Hava Yolları’nın (THY) TK-332 sefer sayılı İstanbul-Bakü uçağıyla yerel saatle 11.00’de Bakü’ye getirilen İsmailov’un naaşı, yakınları ve Başsavcılık görevlileri tarafından teslim alındı. “Çavuşoğlu, başsağlığı diledi” İsmailov’un naaşını ülkeye getirmek için gereken bütün çalışmaların Türkiye ile koordineli bir şekilde yapıldığını vurgulayan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, "Olayın hemen ardından Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, başsağlığı diledi. Vatandaşımızın naaşı, İstanbul-Bakü uçağı ile birkaç dakika önce buraya getirildi.

İsmailov’un yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Vatandaşımızın cenazesinin Bakü’ye getirilmesinde yardımcı olduğu için Türkiye’ye minnettarlığımızı bildiriyoruz. Vatandaşımızın naaşı, ilk olarak Başsavcılığa, orada gerekli işlemler yapıldıktan sonra da ailesine teslim edilecek” dedi.

Mozart gemisine saldırı Türk mürettebatlı, Liberya bandralı Mozart isimli gemi, 23 Ocak’ta Nijerya’nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos’dan Güney Afrika’nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15’i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu İsmailov ise öldürülmüştü.



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