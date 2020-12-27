“Gidecek yerim yok” diyen vatandaş polis tarafından sokakta uyurken bulunup, misafirhaneye alındı

-Ali Çiftçinin ekipler tarafından uyandırılması

-Eşyalarının toplanması

-Ekip aracına götürülmesi

-arşiv görüntüler



( ANTALYA )- Polis ve zabıta ekiplerinin bulduğu evsiz vatandaş, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi- Emniyet Genel Müdürlüğü: “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz”- “Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” ANTALYA



- Antalya’da dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip ceza yiyen vatandaş, aynı günün akşamında polis ve zabıta ekipleri tarafından bir sokak arasında yere serdiği kartonların üzerinde uyurken bulundu. Misafirhaneye teslim edilen vatandaşla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi bulduk. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” açıklaması yapıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya’da polis ekiplerinin denetimleri sıkı ve aralıksız sürüyor. Bu kapsamda dün denetim yapan ekipler, Muratpaşa ilçesi varyantlar kısmında denetim gerçekleştirirken, yasağı ihlal eden Ali Çiftçi’ye (32) 3 bin 150 TL cezai işlem uygulamıştı. Polisin "Yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın" sorusuna Çiçek, “Biliyorum ama gidecek yerim yok” diye cevap vermişti.Ekiplerin evsiz adamı bulmaları güvenlik kamerasındaHaberin yayınlanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri Ali Çiftçi’yi bulmak için harekete geçti. Ekipler, Çiftçi’yi, Muratpaşa Mahallesi'ndeki ara sokakta yere serdiği kartonun üzerinde uyurken buldu. Çiftçi ile ekiplerin o anları ise sosyal medya hesabı ‘Antalya Hakkında’ isimli sayfada yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince bulunduğu yerden alınan Çiftçi, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü: “Kabul ediyoruz”Emniyet Genel Müdürlüğü ise olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” ifadelerine yer verildi.





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