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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gezmeye giden Azerbaycanlı öğrenciler kaza yaptı: 1’i ağır 3 yaralı

Gezmeye giden Azerbaycanlı öğrenciler kaza yaptı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza yerinden görüntü alınması

İlk Müdahale Jandarma Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Direksiyon 

-Yaralılardan görüntü alınması
-Yaralıların ambulansa bindirilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’dan Cide ilçesine Gideros koyuna gezmeye giden Azerbaycanlı üç öğrenci, kaza yaptı. Kazada 1’i ağır 3 üniversite öğrencisi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Cide ilçesine gezmek için giden ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 BM 884 plakalı Chevrolet marka otomobil, Cide ilçe girişinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı. Kazada Kastamonu Üniversitesinde eğitim gören ve gezmek için Cide ilçesine gittikleri öğrenilen Orkhan Novruzov, Elnur Mırzayev ve Gurban A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan ve bilinci kapandığı öğrenilen Orkhan Novruzov, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan jandarma ekipleri, kazayı görüntülemek isteyen basın mensubunu da zor kullanarak görüntü almasını engelledi.
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