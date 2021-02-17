Gençler kendi yaptıkları kızaklarla karın tadını böyle çıkardı

-Kızaktan görüntü

-Gençlerin kaymaya başlaması

-Kaymadan genel ve detay görüntüler

-Ahmet Özbek ile röp.

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Sincik ilçesi Arıkonak köyünde gençler kendi yaptıkları kızaklar ile yüzlerce metre kayarak karın keyfini çıkartıyor. Sincik’in Arıkonak köyü gençleri Bursa Uludağ, Erzurum Palandöken’e gitmeden Arıkonak’ın dağlarında ücretsiz kayak yapıyor. Kaymak için kızaklarını kendi elleriyle yapan gençler, yorucu bir yürüyüşün ardından Gevrik tepesinin zirvesine çıkıyor. Gevrik tepesinden kızaklarla kendilerini bırakan gençler, kar ve kaymanın keyfini çıkartıyor. Üniversite eğitimine uzaktan devam eden Ahmet Özbek, “Burası Adıyaman Sincik Arıkonak köyü, yılın bu mevsiminde gençlerle beraber toplanıp karın tadını çıkartıyoruz. Konaklama ücreti yok, otel parası yok, kayak kiralama ücretleri, hiçbir şey yok. Kendi yaptığımız tamamen el emeği, göz nuru kızaklarla kayıyoruz” dedi.

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Sincik’in Arıkonak köyünde, pandemi nedeniyle lise ve üniversite eğitimlerine uzaktan devam eden gençler kayak keyfi ile streslerini atıyor. (AE-LO-Y)



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