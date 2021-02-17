Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gençler kendi yaptıkları kızaklarla karın tadını böyle çıkardı

Gençler kendi yaptıkları kızaklarla karın tadını böyle çıkardı

Gençlerin zirveye tırmanması

Irak 

-Kızaktan görüntü
-Gençlerin kaymaya başlaması
-Kaymadan genel ve detay görüntüler
-Ahmet Özbek ile röp.
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Sincik ilçesi Arıkonak köyünde gençler kendi yaptıkları kızaklar ile yüzlerce metre kayarak karın keyfini çıkartıyor. Sincik’in Arıkonak köyü gençleri Bursa Uludağ, Erzurum Palandöken’e gitmeden Arıkonak’ın dağlarında ücretsiz kayak yapıyor. Kaymak için kızaklarını kendi elleriyle yapan gençler, yorucu bir yürüyüşün ardından Gevrik tepesinin zirvesine çıkıyor. Gevrik tepesinden kızaklarla kendilerini bırakan gençler, kar ve kaymanın keyfini çıkartıyor. Üniversite eğitimine uzaktan devam eden Ahmet Özbek, “Burası Adıyaman Sincik Arıkonak köyü, yılın bu mevsiminde gençlerle beraber toplanıp karın tadını çıkartıyoruz. Konaklama ücreti yok, otel parası yok, kayak kiralama ücretleri, hiçbir şey yok. Kendi yaptığımız tamamen el emeği, göz nuru kızaklarla kayıyoruz” dedi.
Kar kalınlığının bir metreyi geçtiği Sincik’in Arıkonak köyünde, pandemi nedeniyle lise ve üniversite eğitimlerine uzaktan devam eden gençler kayak keyfi ile streslerini atıyor. (AE-LO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı