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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Genç kadın mahalleye dehşeti yaşattı... Aracın camını kırdı, yoldan geçen adama bıçakla böyle saldırdı

Genç kadın mahalleye dehşeti yaşattı... Aracın camını kırdı, yoldan geçen adama bıçakla böyle saldırdı

- saldırı anları

( AYDIN )- Önce bıçakla saldırdı, sonra otomobile zarar verdi AYDIN

Psikoloji Kamera Genç Kadın Saldırı 


- Aydın’ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadın etrafa dehşet ve korku saçtı. Genç kadın, yoldan geçen bir adama önce bıçakla saldırdı, yere yatırıp darp etti, sonrasında ise bir otomobile zarar verdi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, önce yolda bir kadınla konuşan adama bıçakla saldırdı. Saldırı ile yere düşen adam şans eseri yara almadan kurtuldu. Genç kadın daha sonra ise bir aracın durduk yere sileceklerini kopartarak, araca vurmaya başladı.
Yanında bulunan bir başka kadın, saldırgan kadını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan davranışlarda bulunan kadının önceki saatlerde de yoldan geçen iki motorlu servis çalışanına da sataştığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı. (LT-OD-
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