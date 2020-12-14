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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gelinlikçide yangın: 1’i hamile 7 kadın dumandan etkilendi

Gelinlikçide yangın: 1’i hamile 7 kadın dumandan etkilendi

İtfaiyeden görüntü

Polis Hastane Polis Ekipleri Trol 

-Yaralılardan görüntü
-Polisten görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Yangın çıkan işletmeden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir gelinlik dükkanının üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, 1'i hamile 7 kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal kavşağında bulunan bir gelinlikçide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre klimanın elektrik tesisatında çıkan kıvılcım gelinlik ve gelinlik yapımında kullanılan örtülere sıçradı. Kısa sürede alevler katı sardı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda, 1'i hamile 7 kadın, dumandan etkilendi. Kadınlar, ambulansta yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-YRT
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