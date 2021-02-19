Geleneksel oyunları hem yaşatıyor hem de öğretiyor

-Odun ile yapılan oyuncaklardan görüntü

-Erdoğan Kızıl’ın yaptığı ürünleri anlatmasından görüntü

-Kızılın oyuncak ve maşa yapmasından detay görüntüler

-Erdoğan Kızıl röportaj

-Kızıl’ın yaptığı oyuncakları incelemesinden görüntü



( DENİZLİ -ÖZEL)- Geleneksel oyuncakları atık odunlardan yaparak çocuklara hediye ediyor DENİZLİ



- Denizli’de çeyrek asırlık tekstilci Erdoğan Kızıl, 7 sene boyunca fabrikada yaptığı odundan oyuncak ve eşyalarla geleneksel kültürleri yaşatmaya çalışıyor. Fabrikanın çevresinde odunlar ile yaptığı kuş yuvalarıyla görsellik oluşturan Kızıl, önceden çocukların oynadığı oyuncakları yaparak hediye olarak dağıtıyor. Denizli’de tekstil fabrikası sahibi Erdoğan Kızıl, 1980 yılları ve 1996 yıllarında geleneksel eşyaları kendi elleriyle yaparak geçimini sağlıyordu. Sonrasında Kızıl, tekstil fabrikası kurarak yaptığı eşyaları sakladı. Ardından etrafındaki gördüğü gençlerin ve çocukların kendi geçmişlerindeki gibi olmadığını ve kültürden uzak bir şekilde bilmeyerek yaşadıklarını gözlemledi. Kızıl, işlettiği tekstil firmasındaki palet atıklarıyla 7 sene önce odunu işleyip oyuncak ve farklı eşyalar ortaya çıkararak önceki işini tekrar yapmaya başladı.

Bu yaptığı oyuncakları ise ticaret amaçlı olarak yapmayıp fabrikanın altında açtığı yerde sergileyen Kızıl, gelen çocuk ve öğrencilere hediye etmeye başladı.

Kendi çocukluk zamanlarında oynadıkları çocukluk eşyaları şimdiki zaman çocuklarına oynattığı için mutluluk yaşayan Kızıl, fabrikasında ise bazı personellerine sadece bezden bebekler ve odun eşyalara yaptırarak öğretti. Kendi vaktini eşyalar yaparak dolduran Kızıl, birçok kuş evleri yaparaktan farikasının çevresine ve etrafına asıp kuşlar içinde yuva yaptı. “Kendi kültürel değerlerimizi alanımızda yaşama, yaşatma ve aktarma adına yaptık” Kültürü diğer nesillere aktarmak için ve çocukların meslek sahibi olması için çalıştıklarını belirten Kızıl, “1980 yılından 1996’ya kadar asıl işim benim zanaatkarlıktı. 1996 yılandan bu yana kadar tekstilimizi yapmaktayız. Aile şirketiyiz ve evlatlarım, eşim ile birlikte. Ben özellikle pandemi döneminde eski mesleğimiz olan sanayimize, çocuklarımıza, gençlerimize ne gibi katkım olabilir anlamında kendim proje yaptım. Kendi kültürel değerlerimizi alanımızda yaşama, yaşatma ve aktarma adına yaptık. 70 civarında burada kendi çalışan personelimiz dahil kültüre değerlerimizi önemsiyoruz ve bahçe kısmımız var” dedi “Bunları yapmak için hiç ağaç kesmedim” Yaptığı kültürel oyunları ağaç kesmeden ve yüzde 30’unu ise fabrikalardan çıkan atıklarla yaptığını ifade eden Kızıl, “Ben bunu tamamen gönüllü ülkemize faydalı olabilecek kardeşimizi yetişmesine, eskisi gibi meslek sahibi kişiler yetişmesine vesile olmaya çalışmak için yapıyorum. Bunları yapmak için hiç ağaç kesmedim. Genellikle bu yapıtlarımın yüzde 30’unu değerlendirme malzemeleriyle yapıyorum. Tekstilimize palet atıkları geliyor, kablo fabrikalarından makara kısımlarından parçalara çıkıyor ve odun olarak alıyorum. Bunların irilerini seçip yapıtları yapıyorum” şeklinde konuştu.





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