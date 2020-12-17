Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gece korona denetimine çıkan kaymakam yaralı köpeğin imdadına yetişti

Gece korona denetimine çıkan kaymakam yaralı köpeğin imdadına yetişti

Cep telefonu ile çekilen yaralı köpekten görüntü

( AFYON KARAHİSAR)-Kaymakam'dan örnek davranış-Yolda Kaymakam tarafından yaralı halde bulunan kurt köpeği tedavi altına alındı AFYON KARAHİSAR

Rehabilitasyon Köpek Karahisar Arazi Aracı Rehabilitasyon Merkezi 


- Afyonkarahisar-Antalya karayolunda bir aracın çarpması sonucu bacakları kırılarak yol ortasında kanlar içinde kalan kurt köpeğinin imdadına o esnada tesadüfen yoldan geçen Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya yetişti. Kapankaya’nın haber vermesi ile yaralı köpek hayvanseverler tarafından veteriner hekimi götürülerek tedavi altına alındı. Dinar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili denetim yapan Kaymakam Kapankaya şehirlerarası yolda bir köpeğin yerde yattığını fark etti. Aracı durdurarak inen Kaymakam Kapankaya hayvanın yaralı olduğunu fark edince ilgili kurumlar ile birlikte ilçedeki gönüllü hayvanseverlere haber verildi.
Tasmalı olduğu için sahipli olduğu düşünülen kurt köpeği ardından olay yerin gelen hayvanseverler tarafından arazi aracının bagajına konularak ilçedeki bir veteriner hekimi götürüldü. Hayvanseverler tarafından rehabilitasyon merkezinde tedavisi üstlenilen yaralı kurt köpeğinin ön ayaklarının kırık olduğu belirlendi. Hayvanseverler, Kaymakam Kapankaya’ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement