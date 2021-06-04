Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Gazzeli 3 kardeş, enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdü

- Gazzeli 3 kardeş, enkaz yığınları arasında palyaço gösterisi ile çocukların yüzünü güldürdü

Gazzeli çocuklara palyaço gösterisi ile eğlenmesi

İsrail Saldırı 

-Detay

( GAZZE ) GAZZE

- Gazze’de Hatem, Yasser ve Kenan Kullab adlı üç kardeş palyaço kıyafetleri ile enkaz yığınları arasında gerçekleştirdiği gösteri ile çocukların yüzünü güldürdü. İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik ağır saldırılar gerçekleştirmiş ve bu saldırılar sırasında sivillerin yaşadığı binaları da hedef almıştı. Gazze’de bulunan Hanadi Kulesi’ni vuran İsrail’in saldırılarından geriye enkaz kaldı. Gazzeli halkı, İsrail’in 11 günlük saldırılarını Hamas ile varılan ateşkes ile sonlandırmasının ardından normal hayata dönmeye çalışıyor. Siviller, saldırılardan en fazla etkilenen çocukların da saldırı günlerini unutması için yoğun çaba sarf ediyor. Gazze’de yaşayan 3 kardeş palyaço kılığına girerek sokakta oynayan çocukları eğlendirmeye çalıştı. Hatem, Yasser ve Kenan Kullab kardeşler, yıkıntılar arasında gerçekleştirdiği gösteri ile çocukların yüzünü güldürdü.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement