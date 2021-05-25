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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Gazze’ye yönelik saldırılarda hastane saldırısının görüntüleri ortaya çıktı - Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 254’e çıktı

- Gazze’ye yönelik saldırılarda hastane saldırısının görüntüleri ortaya çıktı - Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 254’e çıktı

saldırı anı

( GAZZE ) - Gazze’ye yönelik saldırılarda hastane saldırısının görüntüleri ortaya çıktı- Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 254’e çıktı GAZZE

Hastane İsrail Saldırı 


- İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir hastanenin vurulma anları ortaya çıkarken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 254’e yükseldi. Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırıların durmasına rağmen saldırılar sırasında yaralanan Filistinlilerden bazıları hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 39’u kadın 66’sı çocuk olmak üzere saldırılarda toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 254’e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık, İsrail saldırılarındaki yaralı sayısının ise bin 948’e yükseldiğini da açıklarken hastanelerde büyük hasar oluştuğunu da vurguladı. İsrail Gazze’de bir hastanenin hedef alınmasından yeni görüntü ortaya çıktı İsrail savaş uçakları, 17 Mayıs’ta Gazze kentindeki El-Rimal hastanesi hedef alması sonucu 2 sivili hayatını kaybetmiş, 10 sivil de yaralanmıştı. Hastanede büyük hasar meydana gelmişti. Saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırı anında hastanedeki personelin ve sivillerin yaşadığı panik görüldü.

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