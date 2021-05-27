GAZZE - Hamas'ın Gazze sorumlusu Sinvar, varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı (1)
: - Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar ile yapılan röportajGAZZE (AA) - MUSTAFA DEVECİ/ESAT FIRAT - Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılara, ardından Tel Aviv yönetimi ile Filistinli direniş grupları arasında varılan ateşkese ilişkin AA muhabirinin sorunlarını yanıtladı.
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