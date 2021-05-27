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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZZE - Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, suikast tehditlerine rağmen evine yürüyerek döndü

GAZZE - Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar, suikast tehditlerine rağmen evine yürüyerek döndü



: - Hamas'ın Gazze Sorumlusu Sinvar'ın evine yürüyerek gitmesi - Sinvar'ın sokakta yürürken esnafa selam verip dükkanı zarar esnaf ile sohbet etmesiGAZZE (AA) - Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es - Sinvar'ın, İsrail'in kendisine yönelttiği suikast tehditlerine rağmen evine yürüyerek dönmesi dikkati çekti.Sinvar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkesle sona eren saldırıların ardından ilk kez basın açıklaması gerçekleştirdi.İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın birkaç gün önceki açıklamasında bazı Hamas yöneticileriyle birlikte suikast tehdidinde bulunduğu Sinvar, basın açıklamasının ardından evine Gazze sokaklarında yürüyerek döndü.Bölge sakinleriyle selamlaşan, isteyenlerle fotoğraf çektiren Sinvar halkın arasına karıştı.Sinvar, basın açıklamasında kendisine yönelik suikast düzenlenmesi ihtimaliyle ilgili bir soruyu, "İsrail'den korkmuyorum ve evime yaya döneceğim" şeklinde yanıtladı.Kendisinin bu durum karşısında hiçbir çekincesi ya da tereddüdü olmadığını dile getiren Sinvar, Kur'an - ı Kerim'den "Haydi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin" alıntısını yaptı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi, Sinvar'ın bu tutumunu, "Hamas'ın Gazze lideri, Savunma Bakanı Benny Gantz ve tehditleriyle alay etmeye devam ediyor" şeklinde değerlendirdi.Gantz, ateşkesten sonra 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sinvar ile İzzeddin el - Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed - Dayf'ın suikast karşısında bir garantileri olmadığı tehdidinde bulunmuştu. - İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesİsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.İsrail'in Gazze 'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Ekince Assam Basın Açıklaması İsrail Saldırı 

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