-Sokaklardaki enkaz

-Filistinlilerin camları süpürmesi

-Hasar gören tabelaların değiştirilmesi

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( GAZZE ) - Gazze halkı ateşkes sonrası normal hayata dönmeye çalışıyor- Filistinliler, hasar gören dükkanlarını temizlemeye başladı GAZZE



- Gazze halkı, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından bugün hasar gören mağaza ve dükkanlarını temizlemeye başladı.

İsrail-Hamas arasında dün varılan ateşkesin ardından Gazze’de yaşayanlar normal hayata dönmeye çalışıyor. Gazze’de yaşayan Filistinliler 11 gün süren saldırıların ardından bugün hasar gören dükkanlarını onarmaya başladı.

Saldırılar nedeniyle parçalanan camları kaldıran Filistinliler, mağazaların ve dükkanların içini temizlemeye başladı.

Binaların enkaza döndüğü Gazze’de dükkanların zarar gören tabelaları değiştirildi. Enkaz yığınlarını kaldırmaya çalışan Gazze halkı mağaza ve dükkanlarını açmaya hazırlanıyor. Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı enkaz altında kalan sivillerin olabileceği gerekçesiyle arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, Gazze’de saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 243, yaralı sayısının ise bin 910 olduğunu açıklamıştı.

