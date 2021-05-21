GAZZE - Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli gençlerden 'ateşkes' sevinci
GAZZE - Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinli gençlerden "ateşkes" sevinci
: - Gösteriye katılanlardan görüntüler - Göstericilerle röportajlar - Gösteriden görüntülerGAZZE (AA) - İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu. Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi. Filistin direniş gruplarına destek sloganları attı. Filistinli gençler, "Fetih, İslami Cihad ve Hamas. Birliğiniz bizi gururlandırdı" şeklinde sloganlar atarak ateşkesten duydukları sevinci ifade etti. İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti. Gazze 'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.
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