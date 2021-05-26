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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GAZZE - Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor

GAZZE - Filistinli gönüllüler Gazze sahillerinde İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizliyor



: - Temizlik çalışmalarından detaylarGAZZE (AA) - Gazze kentinde toplanan gönüllü Filistinliler, İsrail'in düzenlediği son saldırılardan geriye kalan enkazı temizlemeye çalışıyor. Gazze Belediyesi, İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla cadde ve sokaklardan enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlattı. Filistinli gönüllüler, ellerinde süpürgeler ve temizlik malzemeleriyle enkaz parçalarını temizlemeye devam etti.

İsrail Saldırı 

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