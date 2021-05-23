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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
GAZZE - Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor (1)

GAZZE - Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor (1)

GAZZE - Filistinli gençler "İmar Edeceğiz" sloganıyla İsrail'in Gazze 'de neden olduğu enkazı temizliyor (1) - Gazze 'deki yıkımdan detaylar - Gazze 'deki enkazı temizlemeye çalışan gönüllülerden detaylar - Gazze Belediye Başkanı Yahya es - Serrac ile röportaj - Yıkımın temizlenme aşamalarından detaylarGAZZE (AA) - İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlatıldı. Gazze Belediyesinin başlattığı kampanyaya yaklaşık 1000 genç katıldı.
İsrail uçaklarının yerle bir ettiği binaların bulunduğu bölgelere dağılan gençler, ellerinde süpürgeler ve temizlik malzemeleriyle sokakları kaplayan enkaz parçalarını temizlemeye başladı.
Filistinli çocukların da temizlik çalışmalarına güçleri nispetinde destek verdiği gözlendi. Gazze Belediye Başkanı Yahya es - Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı etkiyi ortadan kaldırmayı ve Gazze 'nin kendi evlatlarıyla yeniden imara gücünün yettiği mesajını vermek istediklerini ifade etti.
Söz konusu kampanyanın bugün başladığını aktaran Serrac, toplumun tüm kesiminin destek verdiği bu kampanyayla Gazze 'ye yeniden hayat vermeyi hedeflediklerini belirtti.
Serrac, "İmar Edeceğiz" kampanyasının iki hafta süreceğini ifade etti.

İsrail Yazılı Açıklama Saldırı Irak 

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