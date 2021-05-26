GAZZE - Eşi ve 4 çocuğunu kaybetmesine rağmen metanetini koruyan Gazzeli baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
- İsrail saldırısında eşi ile 4 çocuğunu kaybeden Gazze li baba Muhammed el - Hadidi'den detaylar - Gazze li baba Muhammed el - Hadidi'nin bebeğini biberon ile beslemesi - Saldırılarda yaralı kurtulan 5 aylık Ömer'den detaylar - Gazze li baba Muhammed el - Hadidi ile röportaj - Saldırılarda yaralı kurtulan 5 aylık Ömer'den detaylarGAZZE (AA) - MUSTAFA DEVECİ / MEHMET NURİ UÇAR - İsrail saldırısında eşi ile 4 çocuğunu kaybetmesine rağmen metanetiyle milyonlarca kişiyi duygulandıran Gazze li baba Muhammed el - Hadidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, hayatta kalan tek çocuğu Ömer ve yine aynı saldırıda yaralı kurtulan Mariya Ala Ebu Hatab için yardım talebinde bulundu.İsrail'in ölüm bombaları Hadidi'nin eşi Maha Ebu Hatab ve çocuklarını bu dünyadan bayram günü kopardı.Maha Ebu Hatab; oğulları Suheyb (14), Yahya (11), Abdurrahman (8), Usame (6) ve 5 aylık Ömer'e bayramlıklarını giydirerek yakında ikamet eden ailesinin evine bayramlaşmaya gitmişti.İsrail'in hava saldırısı 15 Mayıs'ta Maha ve çocuklarının bayramlaşmak için gittiği Şati Mülteci Kampı'ndaki Hatab ailesine ait evi hedef aldı.Saldırıda, Maha, oğulları Suheyb, Yahya, Abdurrahman, Usame'nin yanı sıra Hatab ailesinden anne Yasemin Hassan, Yusuf (11), Bilal (9), Meryem (8), ve Yamen (6) yaşamını yitirdi.Bombardımanın hedefindeki evin enkazından Hadidi'nin 5 aylık oğlu Ömer ile Hatab ailesinin 4 yaşındaki kızı Mariya yaralı kurtarıldı.
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